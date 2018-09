Fca, ecco la nuova squadra di Manley

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 08:00

Sono iniziate con un minuto di silenzio per onorare Sergio Marchionne le assemblee di Fca e Ferrari. Ieri nello studio legale Loyens & Loeff di Amsterdam le nomine effettuate 21 luglio dai cda sono state ratificate quasi all'unanimità dagli azionisti. Michael Manley sarà la guida operativa di Fca (il ceo), mentre in Ferrari la presidenza è passata a John Elkann e la poltrona di ad a Louis Camilleri che aveva già guidato la Philip Morris. Marchionne era anche presidente di Cnh, incarico ora ricoperto da Suzanne Heywood (ha lavorato a lungo per il governo del Regno Unito e della McKinsey), mentre Derek Neilson continua ad essere ceo ad interim in attesa che venga designato l'erede di Richard Tobin uscito lo scorso aprile dopo 5 anni al comando. Ma l'uomo che ha rilanciato la galassia Exor ricopriva più ruoli soprattutto all'interno di Fca ed è proprio qui che c'è più lavoro da fare per dare un nuovo volto alla struttura. «Sergio è una persona che mi è stata a cuore per molti anni - ha dichiarato il presidente di Exor John Elkann - con lui avevamo condiviso la scelta di Manley per dare continuità operativa all'azienda. Michael sta lavorando con il team ed entro fine mese annuncerà la sua organizzazione. Fca rimarrà una società forte e indipendente». Il nuovo ceo ricopre infatti in questo momento quasi tutte le poltrone più strategiche. Ha preso il posto di Marchionne come ad, ma anche quello di responsabile della regione Nafta (il Nordamerica) che era sempre di Sergio. La Nafta rappresenta la parte più importante di Fca per ricavi, profitti e margini. Manley ad interim è anche capo della regione Emea (Europa-Medio Oriente-Africa), carica ricoperta a lungo da Alfredo Altavilla (dello Sviluppo del Business, altro incarico del manager pugliese, se ne occupa momentaneamente il Cfo Richard Palmer). Il nuovo ad, inoltre, ha mantenuto le sue precedenti responsabilità, guida cioè i brand Jeep e Dodge, quelli più rilevanti e con maggiori margini di crescita.