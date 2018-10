Fca, ombre sul futuro di Pomigliano e Pratola Serra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Ottobre 2018, 07:00

Stabilimenti di eccellenza, come Pomigliano, in cerca di una mission nuova quanto affidabile sul piano commerciale e tecnologico. Impianti come Melfi, dove verranno investiti altri 200 milioni per la produzione della Jeep Renegade a motore ibrido, pronti a un ulteriore salto di qualità. Realtà storicamente affidabili, come la Fma di Pratola Serra dove si producono motori diesel di alta gamma, sul cui futuro iniziano a circolare forti dubbi. Per non accennare alle incognite che da tempo continuano ad addensarsi sulle prospettive di fabbriche storiche per l'Italia e per la Fiat a Nord, come Grugliasco e Mirafiori. Più ombre che luci segnano l'attuale congiuntura Fca in Italia con elementi di incertezza che sembrano rafforzati dalla tragica scomparsa di Sergio Marchionne e dalla conseguente ristrutturazione dei vertici del gruppo. Nell'ultimo incontro con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, il presidente Fca John Elkan ha confermato che il piano industriale elaborato quando Marchionne era ancora in vita non subirà modifiche. E l'investimento su Melfi, che di quel piano faceva parte, lo confermerebbe in maniera piuttosto chiara.