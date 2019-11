Il record della Fca di Pomigliano: medaglia d'oro World Class Manufacturing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermata la medaglia d'oro nel(Wcm) per lo stabilimento, ottenuta dalla fabbrica automobilistica campana la prima volta nel 2013. Lo rende noto, coordinatore del settore automotive per la Fim di Napoli al termine dell'audit di plant per il riconoscimento della classifica del raggiungimento degli obiettivi della metodologia attuata in tutto il gruppo Fca.«La conferma della medaglia d'oro con 81 punti - ha detto Guarino - dimostra ancora una volta che lo stabilimento resta in assoluto leader nel mondo. Come Fim-Cisl riteniamo positivo il risultato ottenuto, frutto dell'impegno e del senso di responsabilità dei lavoratori e del sindacato firmatario. Convinti che la nuova missione produttiva Alfa Romeo che verrà realizzata sulle linee di Pomigliano porterà al Vico il World Class, un ulteriore riconoscimento meritato, dopo tanti sacrifici fatti in questi anni dalle lavoratrici e dai lavoratori del sito partenopeo, oggi più di ieri pronti ad una nuova sfida».