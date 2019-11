Fca-Psa, quanti rischi per il Sud: suv Alfa Tonale a Pomigliano, Jeep Renegade a Melfi

Un rischio o un'opportunità? O tutt'e due le cose insieme? Da quando sono diventate ufficiali le nozze tra Fca e Peugeot, le domande sul futuro degli stabilimenti meridionali dell'ex Fiat, da Pomigliano a Melfi, sono più o meno le stesse. Perché è qui che il gruppo ha puntato forte negli ultimi dieci anni anche sul piano tecnologico, dopo avere rinunciato a Termini Imerese. Ed è sempre qui che ha annunciato e in parte già avviato quest'anno nuovi investimenti, tutt'altro che di scarso peso finanziario, per rafforzare il successo della Jeep Renegade prodotta in Lucania, e affiancare il mini-Suv Alfa alla storica missione Panda in Campania.

LEGGI ANCHE Decolla la fusione Fca-Peugeot. Tavares ad: sarà sfida ai tedeschi

Ieri l'ad Fca, Mike Manley, ho confermato che il piano industriale italiano non subirà alcuna contrazione (per la sola Pomigliano è in ballo circa un miliardo di euro) e che la fusione non avrà ripercussioni sull'occupazione, come peraltro ha espressamente chiesto il premier Conte. Ma dubbi e incognite si rincorrono comunque, specie in realtà come quelle meridionali che nonostante buoni numeri tra livelli di produzione e mercati, sono ancora alle prese con il mancato riassorbimento di tutto il personale. Nel solo caso di Pomigliano, ad esempio, c'è ancora il ricorso alla cassa integrazione a rotazione per consentire a tutti i 4.200 dipendenti di partecipare al ciclo produttivo (ogni mese 5-6 giorni di cig a testa).

LEGGI ANCHE Fca-Peugeot: fusione alla pari e nessuna chiusura di fabbriche

​

«Io sono convinto che questa operazione garantirà maggiore spazio a livello europeo ai modelli Alfa e Maserati su cui Fca ha puntato e che coinvolgono da vicino anche gli stabilimenti del Mezzogiorno, peraltro già da anni al topo nel mondo per l'organizzazione del lavoro e la qualità delle produzioni», taglia corto Paolo Scudieri, il patron del gruppo Adler che da circa un anno è anche al vertice dell'Anfia, l'Associazione nazionale della filiera automobilistica. E aggiunge: «La fusione aumenterà il livello della sfida tecnologica e non credo affatto che condizionerà i percorsi e le potenzialità degli impianti italiani. Anzi sarà una grande opportunità da sfruttare fino in fondo».

Di sicuro al matrimonio dell'anno, almeno per l'automotive europea, il Sud targato Fca non arriva come detto con i fari spenti. Ma questo non vuol dire che possa cullarsi tra due guanciali, anzi.

LEGGI ANCHE Elettrico e ibrido, tra Fca e Psa unione che conviene a entrambi

​

Diamo un'occhiata ai numeri. La Renegade targata Melfi è stata venduta nel 2018 in Europa in 170mila esemplari su un totale di auto immatricolate di circa 15 milioni. Stiamo parlando di una quota che in Europa vale circa l'1% e in Italia il 4%, che non è affatto male come riconoscono gli esperti. Ma di fronte a queste percentuali è persino facile prevedere che il vulcanico ceo di Peugeot, Carlos Tavares, punti a moltiplicare le vendite di Renegade in Europa per equilibrare il 4% italiano, ovvero passare da 170mila pezzi a 600mila, quota definita normale per questa tipologia di Jeep. Per riuscirci, sembra abbastanza scontato che guarderà alle fabbriche francesi o spagnole di Peugeot che conosce sicuramente meglio. Dunque, si aprirà o potrebbe aprirsi una sorta di concorrenza interna allo stesso nuovo maxigruppo, con la consapevolezza che un conto è vendere la Renegade nei 300 concessionari italiani, un altro è proporla ai 1.500 della rete Peugeot europea.

«È vero, le sovrapposizioni ci possono essere», commenta Marco Bentivogli, segretario nazionale dei metalmeccanici della Cisl e autore con il giornalista del Messaggero Diodato Pirone di «Fabbrica Futuro», un libro su Fca e gli operai 4.0 nell'era del post Marchionne, in uscita per Egea il 7 novembre prossimo. E aggiunge: «Ma un buon piano industriale di integrazione può superarle, garantendo occupazione stabile in Italia». È evidente però che per ribadire la propria leadership anche all'interno del nuovo gruppo, lo stabilimento lucano deve mettere nel conto nuovi sforzi di competitività.

LEGGI ANCHE Fusione Fca-Peugeot: governo spiazzato dal blitz

​

Chi conosce bene Tavares, dà infatti per scontato che su questo punto si farà sentire. Lo insegna la sua esperienza in Spagna, quando dopo l'acquisizione di Opel, ha proposto a lavoratori e ai sindacati degli stabilimenti che dovevano produrre la nuova Corsa una serie di misure contrattuali a dir poco impattanti, creando lo stesso iniziale scompiglio registrato a Pomigliano all'epoca della rivoluzione di Sergio Marchionne (non a caso anche lì c'è stato un referendum). «Devono esserci piani che prevedano sviluppo e non riorganizzazione e sacrifici per gli stabilimenti italiani», avverte il segretario della Uilm, Rocco Palombella. Ma «quando c'è crescita non ci possono essere preoccupazioni», sostiene Roberto Di Maulo, segretario generale della Fismic.

A Pomigliano il discorso potrebbe essere sul piano strategico un po' diverso. Nel senso che il nuovo colosso automobilistico europeo sa bene che non ha alcun senso produrre le Alfa Romeo (o le Maserati) anche fuori dal nostro Paese. Si tratta di marchi tipici del made in Italy e dunque perfettamente riconoscibili dagli acquirenti di tutta Europa e come tali ritenuti di assoluta affidabilità. Un po', per intendersi, come i modelli delle grandi griffe di moda che pur essendo state acquistate da gruppi stranieri continuano a mantenere nel nostro Paese la loro produzione. Molto difficile, insomma, che il mini-Suv Tonale (anche se il nome potrebbe non essere quello definitivo) assegnato al sito di Pomigliano possa essere prodotto anche in Francia o in Spagna.

LEGGI ANCHE Via ai lavori per il nuovo Suv Alfa Romeo: Fca Pomigliano chiusa sei giorni

​

Ma anche qui i dubbi non mancano. Perché ad esempio Psa può disporre di una sola piattaforma per varie tipologie di modelli da produrre mentre Fca ne realizza di specifiche come nel caso di Pomigliano, dove i lavori per la nuova linea di produzione sono per fortuna già iniziati all'interno del capannone da cui un tempo uscivano le Alfa 147. Questo vuol dire meno costi, ovviamente, e in prospettiva ragionamenti e scenari sulla possibile sostenibilità di certe operazioni che però al momento sembrano molto lontani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA