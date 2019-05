Fca-Renault, ingrana la quarta e va in pressing sui giapponesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 11:00

Occhi puntati sul quartier generale della Nissan a Yokohama in Giappone. Oggi il presidente e direttore generale della Renault, Jean-Dominique Senard, si siederà di fronte ai vertici della casa asiatica, Hiroto Saikawa, e di Mitsubishi, Osama Masukoa, per fornire maggiori dettagli sulla proposta di fusione avanzata da Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Il nodo da risolvere nella mega operazione immaginata da John Elkann e Mike Manley ora è infatti quello del ruolo che potrà avere Nissan, già alleata dei francesi con uno scambio azionario incrociato, e della controllata Mitsubishi. Se l'intesa verrà allargata ai giapponesi, l'operazione potrà avere infatti un respiro veramente globale. Se invece rimarrà limitata all'asse Fca-Renault rischia di diventare una soluzione difensiva, con due aziende che si ritrovano a mettere insieme diverse sovrapposizioni in Europa. La partecipazione di Nissan e di Mitsubishi al piano è dunque cruciale: Fca, decimo gruppo nella scala globale dell'auto, con la semplice fusione con Renault salirebbe solo al terzo posto della classifica dei produttori, con un totale di 8,5 milioni di vetture vendute l'anno scorso. Se nell'allenza entreranno anche i due marchi del Sol levante, il gruppo arriverebbe a un volume di oltre 15 milioni di veicoli che lo proietterebbe al vertice mondiale del settore.