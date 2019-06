Fca, saltate le nozze con Renault c'è il rischio spezzatino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 07:30

Bloomberg - con humor caustico tipicamente anglosassone - ha classificato le nozze tra FiatChrysler e Renault come il matrimonio tra due disperati. Una produzione complessiva intorno ai 9 milioni di auto (senza considerare l'apporto di Mitsubishi e Nissan), perdite sostanziali nei ricavi come quelle registrate nel primo trimestre (del 4,5 per cento per i francesi, del 5 per gli italiani), con i transalpini fuori dal mercato dell'alta gamma e il Lingotto privo di nuovi modelli e in forte ritardo sulle motorizzazioni elettriche e sull'ibrido. Tanto che lo storico Giuseppe Berta, uno dei pochi che conosce tutto di casa Fiat e della galassia Agnelli, sentenzia che «per John Elkann sarà molto difficile trovare un'alternativa a Renault. A meno che si guardi a uno spezzatino, vendendo da una parte i marchi americani e dall'altro quelli italiani».