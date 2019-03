Fca, lo sciopero della Fiom fa flop: operai al lavoro senza straordinario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 09:30

Niente da fare, la Fiom non ce l'ha fatta. I numeri non hanno consentito al sindacato guidato da Francesca Re David di mettere a segno la seconda ondata di astensioni dopo quella della scorsa settimana. Ieri, dunque, la Fca ha potuto varare senza intoppi l'aumento dei turni pagati in regime ordinario, come previsto dal contratto specifico aziendale firmato da Fim-Cisl e Uilm-Uil ma non dalla Fiom-Cgil. Quest'ultima sigla, infatti, non è riuscita a coinvolgere un numero sufficiente di lavoratori dopo la raffica di astensioni portate a termine con successo tra il 27 febbraio e il primo marzo. Astensioni che avevano poi indotto l'azienda a chiudere la fabbrica nella mattinata di lunedì scorso a causa della mancata produzione, da parte del reparto presse, dei componenti in grado di rifornire la catena di montaggio.