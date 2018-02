Giovedì 8 Febbraio 2018, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 19:04

Ferrarelle ha chiuso il 2017 con un fatturato di 142 milioni di euro, in rialzo di 5 milioni e con un totale di 930 milioni di litri venduti, in crescita del 4% (più 36 milioni di litri) rispetto al 2016. I risultati del gruppo, che controlla tra gli altri i marchi Boario, Vitansella e Santagata, sono stati presentati durante la convention annuale a Bologna. I dati confermano che "il percorso intrapreso ormai tredici anni fa, quando abbiamo fondato l'azienda dandole il nome del marchio Ferrarelle orgogliosamente riportato in Italia, si è rivelato di valore", ha commentato l'imprenditore partenopeo Carlo Pontecorvo, sottolineando che "la strada che vogliamo continuare a percorrere in futuro è ancora più ambiziosa, con la recente acquisizione della toscana Amedei (cioccolato, ndr) come primo passo verso la creazione di un polo del food made in Italy e senza dubbio incentrata sulla sostenibilità".