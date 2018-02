La svolta green della nuova Fiat: stop ai diesel già dal 2022

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Febbraio 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 10:34

Si avvicina il primo giugno, l'investor day in cui Fca illustrerà quale sarà il suo futuro nei prossimi quattro anni. E arrivano i primi rumors. Ieri dalla Gran Bretagna un'anticipazione forte. Il prestigioso Financial Times ha scritto che nel piano ci sarà l'annuncio della rinuncia al motore diesel sulle vetture del gruppo Fiat Chrysler entro il 2022. Chiaramente il propulsore a gasolio continuerebbe a svolgere il suo lavoro sui veicoli commerciali. Così su due piedi la notizia sembra priva di fondamento, per tutta una serie di ragioni. Il vecchio diesel non avrà vita eterna, ma il 2022 è davvero vicino; Fca, inoltre, ha propulsori a gasolio all'avanguardia che coprono tutte le esigenze del mercato. Dalle piccole, di cui Fiat è leader in Europa (la vera patria del diesel), alle medie con il nuovissimo 2.2 che equipaggia Giulia, Stevio e Jeep Wrangler, fino alle grandi con il generoso V6 fiore all'occhiello di Grand Cherokee, dei pick up Ram e delle Maserati. Ci sono altri aspetti, però, che suggeriscono di prendere la voce in considerazione. La fonte è sicuramente autorevole, l'approccio non è quello di un media a caccia di scoop. L'azienda, inoltre, almeno per il momento, non ha smentito. Un ulteriore elemento è la visione strategica di Sergio Marchionne, un manager che ha spesso annaffiato fiorellini trascurati da tutti (la Chrysler nel 2008 tutto sembrava meno che una gallina dalle uova d'oro) e che ha formidabile abilità a comunicare.