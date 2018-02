Martedì 20 Febbraio 2018, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fincantieri: al via a Castellammare di Stabia i lavori dell'unità anfibia multiruolo Lhd (Landing helicopter dock) per la Marina militare italiana. La nuova nave sarà consegnata nel 2022 e rientra nel programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, deciso da Governo e Parlamento e avviato nel mese di maggio del 2015.L'unità avrà una lunghezza di circa 215 metri, una velocità massima di 25 nodi e sarà dotata di un sistema di propulsione combinato diesel-elettrico e turbine a gas.La Lhd ha la sua missione principale nel trasporto di personale, veicoli e carichi di varia natura e nel trasferimento a terra degli stessi in aree portuali tramite i sistemi di bordo e in zone non attrezzate tramite imbarcazioni organiche, tra cui spiccano le unità da sbarco con capacità di carico fino a 60 tonnellate, quattro delle quali possono essere trasportate, varate e recuperate tramite un bacino allagabile situato nella poppa della nave.Il profilo di impiego militare dell'unità prevede il trasporto e lo sbarco, in zone attrezzate e non, di truppe, veicoli militari e attrezzature logistiche utilizzando le apparecchiature e i mezzi di trasferimento in dotazione. Il profilo di impiego civile prevede, invece, supporto sanitario e ospedaliero, trasporto e sbarco anche in zone non attrezzate di personale e mezzi di soccorso ruotati o cingolati, fornitura a terra di acqua potabile e alimentazione elettrica, possibilità di ospitare a bordo personale specialistico o di ricoverare personale civile e supporto per operazioni di soccorso tramite elicotteri e battelli di dotazione organica.Dotata di ampie aree di imbarco carico all'interno (circa 4.500 metri quadrati tra bacino-garage e hangar-garage) e di un ponte continuo scoperto idoneo a ricevere veicoli ruotati di vario tipo, containers ed elicotteri, l’unità può assolvere molteplici missioni.Sarà presente a bordo un ospedale completamente attrezzato, con sale chirurgiche, radiologia e analisi, gabinetto dentistico e zona degenza per 28 ricoverati gravi. Ulteriori ricoveri sono possibili in moduli container opportunamente attrezzati.