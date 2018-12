Fincantieri Castellammare, si cambia: spazio alle mega-navi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 10:00

CASTELLAMMARE - Lo scalo a mare verrà reso piatto, le navi saranno costruite nelle officine e poi tramite carrelli specializzati spostatati su una chiatta galleggiante che - una volta a largo - aprirà le porte stagne lascerà galleggiare la nave. Ecco. In un'ora i responsabili Fincantieri di Castellammare hanno spiegato alla Rsu di fabbrica come intendono guardare al futuro. Ma i sindacati nazionali hanno appreso tutto dai media. Se da un lato, per la prima volta, dopo anni di lotta operaia trascorsi a evitare la chiusura di un'industria importante non solo per la cantieristica italiana ma per il Centro Sud è stato presentato un piano di potenziamento del cantiere, dall'altra parte i punti da chiarire sono ancora molti. A cominciare dal pacchetto navi, dai tempi e dai costi.