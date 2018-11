Fincantieri, firmato contratto in Cina per la creazione di un hub crocieristico

Lunedì 5 Novembre 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 13:29

Fincantieri sbarca in Cina e firma un contratto per la creazione di un hub crocieristico nel distretto di Baoshan a Shanghai. L'intesa è stata firmata tra l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e il sindaco del distretto di Baoshan ed è finalizzata alla progettazione di un hub di settore, dedicato principalmente alle attività crocieristiche ma anche cantieristiche e marittime. È la prima volta che vengono costruite in Cina unità di questo genere.Al momento della firma erano presenti anche il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio e il presidente di Cassa deposititi e prestiti Massimo Tononi.Il distretto di Baoshan, spiega un comunicato, fornirà finanziamenti, agevolazioni fiscali, commerciali e amministrative, terreni e altre risorse, anche in vista di un eventuale insediamento di aziende straniere introdotte dai partner. Fincantieri, infatti, ha dato ampio supporto al distretto per attrarre i fornitori e promuoverà il parco presso il proprio network e al di fuori dello stesso, come base per le società che vogliano accedere alle opportunità del progetto.Il progetto rientra nell'ambito delle iniziative intraprese da Fincantieri in Cina che sono finalizzate allo sviluppo del comparto crocieristico locale. Queste attività consentiranno al gruppo di sviluppare un mercato strategico e ad alto potenziale nel Paese asiatico.