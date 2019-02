Fincantieri, aria di festa per il via alla maxi-nave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Febbraio 2019, 12:30

Il tasto che nello stabilimento Fincantieri di Castellammare ha attivato la macchina per il taglio della prima lamiera della sesta nave da crociera Carnival Corporation è stato schiacciato a Monfalcone dai vertici della società armatrice, Jan Swartz, presidente di Princess Cruises e di Carnival Australia, e Keith Taylor, vicepresidente esecutivo. È iniziata così, con un collegamento virtuale, la cerimonia che ha celebrato tre tappe della costruzione di altrettante navi Princess Cruises della classe «Royal», attualmente in diverse fasi di realizzazione. La più grande compagnia da crociere «premium» al mondo e brand di Carnival Corporation ieri mattina è stata protagonista di un evento che ha coinvolto contemporaneamente tre stabilimenti Fincantieri legati tra loro grazie a collegamenti video. «Noi cominciamo a lavorare», ha detto a fine collegamento l'ingegner Tobaldi, direttore dello stabilimento stabiese che ha partecipato all'evento insieme al comandante Autiero. La partecipazione del cantiere stabiese alla realizzazione di questa unità della serie «Royal» ancora senza nome consiste nella costruzione di un troncone di 7.800 tonnellate; una volta ultimato, questo verrà trasferito dal sito campano a Monfalcone, dove la nave verrà completata nel 2022. Ma il taglio della prima lamiera rappresenta di fatto il via alla costruzione di questa che insieme alle altre unità è una delle navi da crociera più grandi realizzate da Fincantieri. Si ragiona, infatti, su stazze lorde di circa 145.000 tonnellate, che tradotto in numeri significa 4.250 passeggeri da ospitare in 1.780 cabine, e 1.350 membri dell'equipaggio.