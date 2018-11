Fincantieri-Naval, alleanza a rilento: pesano le tensioni tra Italia e Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI - Eppur si muove. A rilento magari, ma non affonda. Nonostante il clima non proprio sereno tra Francia e Italia, il progetto di un'alleanza nella cantieristica militare (settore più che strategico) tra Fincantieri e Naval Group resta a galla. Il nome in codice del progetto, d'altra parte, era in origine Poseidon. Dieci giorni fa, al salone Euronaval, è stato presentato un accordo per creare una joint venture paritaria, controllata dai due gruppi. Un accordo a minima è stato definito da fonti di stampa francesi, rispetto allo scambio azionario su cui si fantasticava poco più di un anno fa a Lione, quando Macron e Gentiloni annunciarono urbi et orbi l'ingresso di Fincantieri a Saint Nazaire e una possibile road map per la cantieristica militare. Altri tempi. Da allora, la politica è diventata una zavorra sempre più pesante per i sogni industriali di Fincantieri e Naval Group, che restano ostinatamente attaccati a Poseidone e all'idea che un'alleanza nel militare navale sia necessaria non soltanto per diventare più grandi, ma anche per sopravvivere alla concorrenza internazionale, cinese e russa in particolare. Dieci giorni fa, nel comunicato a quattro mani firmato dai ministri italiani Di Maio e Trenta e dai colleghi francesi Le Maire e Parly, (tutti e quattro si sono visti a Euronaval), si è sottolineato con prudenza come l'alleanza tra Naval Group e Fincantieri «non deve avere alcun impatto sulle possibilità di ciascun governo a controllare le capacità e le risorse strategiche di ognuna delle sue società». Insomma, la prudenza non è mai troppa, soprattutto fino alle elezioni europee.