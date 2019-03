Fincantieri, operazione restyling: Castellammare diventa centro di eccellenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 09:30

Ricavi in crescita e un portafoglio ordini da record che contiene 116 navi. Il momento d'oro che sta vivendo Fincantieri si riflette sul cantiere di Castellammare. A maggio ci sarà l'ultimo varo nello storico scalo prima di un radicale restyling che trasformerà il cantiere in un centro di eccellenza per la sagomatura delle lamiere servendo anche altri siti del gruppo. L'investimento ammonta a 110 milioni di euro, 40 da parte dell'azienda, altri 70 arriveranno da Governo, Regione e Autorità Portuale. Ciò consentirà un incremento della produzione del 40 per cento e di aumentare i livelli occupazionali fino al 65 per cento.