Fincantieri-Stx, al via inchiesta Ue: si alza la tensione tra Italia e Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI - «Nessun ritorsione, è la procedura normale» dicono all'Eliseo cercando di sdrammatizzare, ma l'annuncio che l'antitrust europea condurrà un'inchiesta sull'acquisizione da parte di Fincantieri dei Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) ha inevitabilmente l'aria di un atto ostile nei confronti degli italiani. La Commissione che vigila sulla Concorrenza in Europa aveva infatti già dato il via libera, visto che al termine della prima analisi quantitativa, a maggio, aveva concluso che la soglia di fatturato dell'operazione non aveva una dimensione europea.