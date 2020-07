Fisco, Gualtieri: «Nel nuovo decreto aiuti a turismo, scuola e automotive. Proroga della cig»

Nel nuovo decreto di agosto ci saranno aiuti per «automotive, turismo e ulteriori misure a sostegno della crescita». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento, confermando che ci sarà anche lo sblocco di investimenti per gli enti locali «per circa 5,5 miliardi»: «Destineremo una quota delle risorse alla scuola per facilitare e aiutare l'avvio del nuovo anno scolastico».

«La richiesta di scostamento serve a proseguire interventi su occupazione, fisco e liquidità, enti territoriali, istruzione e altre misure settoriali e generali in favore della crescita - prosegue il ministro -. Il Governo ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la cig e introdurre misure di sostegno alle assunzioni, sono allo studio interventi in questi giorni come la proroga di 18 settimane della cig e interventi per aiutare e sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese per far uscire i lavoratori dalla cig, la deroga sui contratti a termine e la proroga per il ricorso allo smart working nel settore privato, l' estensione della cig avverrà con elementi di differenziazione e selezione sulla platea delle imprese e con un contributo da parte di quelle che possono, sarà basata sui dati della e-fattura e sul diverso impatto della crisi su varie imprese».

«Sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato», conclude Gualtieri

