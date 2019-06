Tria: «Minibot non saranno introdotti. Manovra trumpiana? Serve il dollaro»

«Tutti sanno che l'Italia è in una situazione macroeconomica che non è molto buona». È quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria a Londra secondo quanto riporta Bloomberg. Il ministro si è anche detto «fiducioso in un accordo con la Commissione Ue che sarà raggiunto e che la procedura per il debito eccessivo sarà scongiurata». «Non penso che i minibot saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo». Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Londra, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Per effetto degli incassi fiscali migliori delle previsioni si conferma un obiettivo di target del 2,1/2,2% nel 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria parlando a Londra, secondo quanto riporta Bloomberg.

Martedì 18 Giugno 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 12:53

