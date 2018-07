Fisco, l'Agenzia delle entrate lancia l'allarme: altroché rimborso fiscale, la mail è un pericoloso virus

Il titolo è allettante:

Rimborsi fiscali

un nuovo virus che attacca i computer e i tablet. E' la stessa Agenzia delle Entrate a lanciare l'allarme: si tratta di mail truffa inviate in nome dell'Agenzia che, corredate da una falsa notifica di «rimborsi fiscali», in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei cittadini.



Negli ultimi giorni, rende noto l'Agenzia, sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall'assistenza catastale e ipotecaria dell'Agenzia (assistenzaweb agenziaentrate.it), ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto e non riconducibile alle Entrate. Nel testo del messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell'Agenzia, si comunica il riconoscimento di un rimborso, per il quale è necessario scaricare un modulo allegato all'e-mail. In realtà, le mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all'Agenzia ma nascondono un evidente tentativo di truffa.



Le Entrate raccomandano quindi ai cittadini che hanno ricevuto tali mail di eliminare immediatamente questi messaggi e di non cliccare sui collegamenti presenti in quanto contengono dei pericolosi virus informatici.

Giovedì 19 Luglio 2018, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Ma attenzione non aprite quele mail: sono