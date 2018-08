CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Agosto 2018, 11:16

Gli sherpa di via XX Settembre stanno trattando a Bruxelles per inserire nel provvedimento di pace fiscale anche l’Iva. Ipotesi che alla Ue non piace. Intanto a Roma il ministro dell’Economia, Giovanni Tria - a quanto pare molto scettico sulla misura - fa le prove generali e come i suoi predecessori ha deciso di sospendere l’invio delle cartelle e delle comunicazioni fiscali nelle settimane centrali di agosto, recapitando i cosiddetti atti inderogabili. Sono un milione in tutt’Italia, 107mila soltanto in Campania. La nostra regione è al terzo posto nella “classifica” dei provvedimenti congelati: prima ci sono soltanto Lombardia (circa 168mila) e Lazio (circa 144mila). Sempre la Campania con circa 42mila atti sospesi è al quarto posto nella speciale classifica regionale “zero-cartelle” (esclusa la Sicilia dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera), preceduta da Lazio (circa 73 mila), Lombardia (circa 64 mila) e Veneto (circa 44mila).LA CAMPANIAEntrando più nello specifico sulla situazione campana, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione hanno comunicato che delle 107mila totali circa 65 mila comunicazioni riguardano la prima amministrazione, le rimanenti 42mila sono cartelle e avvisi da parte di Riscossione. Più nel dettaglio si scopre che tra Napoli e provincia non saranno consegnate oltre 17mila tra cartelle e avvisi, che diventano 11mila nel Salernitano, circa 8mila a Caserta, poco più di 3.500 ad Avellino e 2.700 nel Beneventano. Secondo Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei ragionieri e dei commercialisti di Napoli, «i contribuenti non sono sufficientemente informati della cosa. Ma c’è un evidente vantaggio soprattutto per l’economia locale, le piccole aziende e il commercio. Ma ne beneficiano anche tantissimi privati. Tutti soldi che si metteranno nel tessuto economico campano, soprattutto in agosto, quando si spende per le vacanze e le attività delle aziende vanno a rilento».