Fisco, proposta Lega-M5S: flat tax al 15% per le imprese fino a 100mila euro

È pronta la «mini flat tax», per estendere il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, fino a 100 mila euro di «ricavi o compensi» l'anno. La proposta di legge è stata depositata alla Camera dalla Lega e sottoscritta dal M5s. Il testo, che l'agenzia Ansa è in grado di anticipare, prevede un'aliquota unica al 15% e per le start up, fino a cinque anni dalla fondazione, del 5%. La copertura prevista è di 3,5 miliardi a partire dal 2019.