l Ministro dell'Economia Tria dice 600 milioni di euro per la flat tax? «No, sono di più: 1 miliardo e 700 milioni. La riduzione fiscale ha un ammontare stimabile di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Lunedì arriva il decreto fiscale, la manovra economica è in fase di stesura. I numeri saranno scritti e non mentono». Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini corregge il ministro Tria, interpellato sulla flat tax, a margine della cerimonia per i 40 anni del nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato (Nocs) a Spinaceto, presso il centro polifunzionale, scuola tecnica di Polizia.

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 15:55

