Giovedì 17 Ottobre 2019, 08:44

«Soddisfatto? Un po' sì. Appagato? No, perché dobbiamo fare molto di più. Stavolta abbiamo fatto il possibile e anche un po' quello che era giusto. Ora siamo al lavoro sul Piano per il Sud che è un piano per l'Italia perché il rilancio del Sud è interesse di tutto il Paese». Su Facebook il ministro per il Mezzogiorno Peppe Provenzano commenta così le prime misure introdotte nella nuova Legge di Bilancio per le aree meridionali. Sono anticipazioni, come lui stesso puntualizza, di quel più ampio progetto di sviluppo del Sud che si articolerà in misure ancora più specifiche, con il coinvolgimento ad esempio della Banca per il Mezzogiorno e una serie di interventi finalizzati al recupero del gap infrastrutturale. Da quanto si capisce il Piano sarà annunciato direttamente da Conte e dallo stesso ministro a corredo dell'approvazione della nuova Finanziaria e dovrebbe contenere il vero messaggio politico per il rilancio del Sud, con nuove risorse anche alla scuola e ai servizi di cittadinanza delle aree più deboli e la sperimentazione del green new deal che proprio al Sud, come anticipato da Provenzano al Mattino, dovrebbero trovare il loro principale campo di applicazione, a partire dalla difesa idrogeologica.