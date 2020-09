Fondazione BancoNapoli, sostegno M5S: «Risarcire gli ex azionisti»

«Seguo molto da vicino, come senatore e come uomo del Sud, l’iniziativa avviata dalla Fondazione BancoNapoli nei confronti del ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere che gli ex azionisti del Banco di Napoli, oggetto di salvataggio nel 1996, vengano risarciti. Trovo che la rivendicazione sia legittima nell'ottica di contribuire a garantire l'equità territoriale, con una particolare attenzione per le rivendicazioni del Mezzogiorno, tema su cui mi batto in Parlamento e nelle vesti di vicepresidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale». Lo ha comunicato il Senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Presutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA