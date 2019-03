Fondi Ue, più impegno sulle aree interne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 11:30

Ripartire dai sindaci, dai piccoli Comuni delle aree interne, dall'ambiente. Non è senza novità sostanziali la proposta di regolamento dei fondi strutturali europei (segnatamente del Fondo per lo sviluppo regionale, il più importante) per il ciclo 2021-2027 approvata ieri pomeriggio a larghissima maggioranza dall'Europarlamento di Strasburgo riunito in seduta plenaria, relatore il napoletano Andrea Cozzolino del Pd. «Una svolta dopo anni di rigore» la definisce quest'ultimo, già relatore del provvedimento con cui l'assemblea ha escluso poche settimane fa che le comunità locali debbano pagare in termini di tagli di risorse i problemi di deficit dei loro Stati. La proposta varata ieri sarà il punto di riferimento anche del nuovo europarlamento che scaturirà dal voto di maggio: in sostanza, al tavolo del decisivo confronto con la Commissione, anch'essa rinnovata, e con il Consiglio dei capi di Stato e di governo (il cosiddetto trilogo) si partirà da qui, almeno per quanto riguarda la rappresentanza degli eletti.La svolta effettivamente c'è: si ribadisce, in sostanza, l'attuale ruolo delle Regioni come coordinatrici indispensabili dei progetti per lo sviluppo dei territori ma si alza l'asticella relativa al peso dei piccoli Comuni nell'ottica di riequilibrare il più possibile il rapporto con le città. Obiettivo, quest'ultimo, finora mai raggiunto dall'Unione europea come dimostra la progressiva emarginazione delle aree interne, di fatto sempre più ai margini dei progetti di sviluppo e non a caso sempre più spopolate. Il cambio di passo proposto dall'Europarlamento prevede una dotazione specifica di 14 miliardi per i piccoli centri e le aree interne di cui 1,5 miliardi per l'Italia.