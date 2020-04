Covid-19, fondi imprese: ecco il modulo per i prestiti da 25 mila euro. Ma il sito è in tilt

C’è il via libera Ue. C’è la circolare diffusa dall’Abi a tutte le banche che certifica «la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all’art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di Garanzia PMI)». Ed è anche arrivato il primo modulo dal Mise, quello necessario alle Pmi per chiedere subito alle banche un anticipo di liquidità fino a 25.000 euro grazie alla garanzia statale al 100%.

CLICCA QUI per scaricare il modulo per la domanda

Si spera a questo punto che la «liquidità sia immediata» come chiede il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che oltre alle garanzie dello Stato, chiede «indennizzi e contributi a fondo perduto». Questione di pochi giorni, assicurano le banche. Basta la verifica formale da parte della banca del rispetto dei requisiti previsti da Decreto Liquidità in base al «modulo economico-finanziario» presentato.

LEGGI ANCHE Slitta la cig: per i lavoratori in cassa integrazione l'assegno entro 30 giorni

A quel punto, la garanzia gratuita dello Stato scatterà in automatico, e la banca farà partire il bonifico senza ulteriore istruttoria del Fondo centrale di garanzia Pmi. Dunque la burocrazia sembra ridotta al minimo. E anche considerando la mole di richieste che arriveranno dalle Piccole e medie imprese, sarà questione di giorni. Ammesso che non ci siano ingorghi per scaricare il Modulo di 9 pagine annunciato dal Mise.

Stamattina, 14 aprile, il sito «fondidigaranzia» indicato dal Mise era già in tilt. Del resto sono oltre 5 milioni le Pmi attive in Italia. Non a caso il Ministero è dovuto intervenire a metà giornata per permettere di scaricare il modulo anche direttamente dal sito del Mise, in modo da rendere più agevole l'accesso. Per i finanziamenti oltre 25.000 euro si dovrà invece aspettare gli altri moduli.

LEGGI ANCHE Credito d'imposta per mascherine e disinfettanti: le regole dell'Agenzia delle Entrate

L’annuncio della procedura da seguire per accedere alla prima tranche di finanziamenti è arrivato proprio dal Mise È disponibile on line sul sito «fondidigaranzia» il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento, ha annunciato il Ministero dopo il via libera della Ue al Dl Imprese.

Il Mise e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Abi per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria. Il Mise sottolinea poi come, «allo stesso tempo, si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente».​



Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA