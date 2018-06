CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Giugno 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 11:05

Negli ultimi tre anni l'Italia ha versato alla Ue, per il suo funzionamento, 44 miliardi di euro. Contemporaneamente l'Unione ci ha restituito, cioè ha finanziato il nostro sviluppo con soli 35 miliardi. Questo a monte, perché a valle si traduce nel fatto che ogni italiano ha pagato nel triennio 2015-2017 875 euro, me ne ha riottenuti indietro 585 sotto forma di trasferimenti e di aiuti per le infrastrutture o per sconfiggere la disoccupazione. E scendendo ancora più nello specifico si scopre che la regione più ricca del Paese, la Lombardia, ne sborsa 1.003 euro per riaverne 451. Opposta la proporzione nel territorio più povero, la Calabria: a 408 euro erogati, ne vengono corrisposti 1.097. Con Campania e Sicilia che sono le più premiate da questo sistema, grazie a un surplus per ciascuna pari a 4 miliardi di euro.I 44 miliardi sono dati sommando le principali voci di contribuzione nazionale: l'imposizione calcolata sul reddito nazionale, la risorsa propria basata su un'aliquota uniforme (pari allo 0,3 per cento) applicata alle basi imponibili Iva armonizzate e, infine, le risorse proprie tradizionali, costituite dai dazi doganali sulle importazioni e dai contributi sulla produzione dello zucchero, detratta una ritenuta per oneri di accertamento e riscossione. Quarantaquattro miliardi contro 35 e questo gap totale di 9 miliardi sarà al centro della battaglia che il governo di Roma farà al prossimo Consiglio europeo di fine mese, quando si tratterà sul nuovo bilancio comunitario.