Fondi Ue, stop per chi non fa riforme

Giovedì 31 Maggio 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 09:48

Archiviata per il momento con un'ottima notizia per il Sud la partita dei fondi di coesione del prossimo ciclo 2021-27, emerge una nuova clamorosa novità. I Fondi sociali europei saranno utilizzati come bastone e carota per punire e premiare i 27 Paesi dell'Ue in base al rispetto o meno delle raccomandazioni di Bruxelles.Sull'Fse - un fondo destinato alle politiche di inclusione sociale e sostegno all'inserimento del lavoro dei giovani - non c'è mai stato un problema di capacità di spesa, al contrario dei Fondi di sviluppo regionale. Per il prossimo ciclo, però, Bruxelles vuole legare l'erogazione dei 101 miliardi al raggiungimento degli obiettivi sociali che la stessa Ue indica ogni anno a maggio nelle cosiddetta «raccomandazioni», le quali talvolta oggi suonano come parole al vento.