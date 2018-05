Mercoledì 23 Maggio 2018, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 17:43

L'azienda partenopea Pfcmna – con i brand di abbigliamento Fracomina, Fracomina Mini e Xt Studio – è l'unica impresa campana tra le trenta società selezionate dal gruppo Intesa Sanpaolo per entrare in Élite, il programma internazionale di Borsa Italiana dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita.Con l'ingresso di questo nuovo gruppo di aziende, Élite raggiunge quota 890 società con ricavi aggregati di oltre 66,3 miliardi di euro per oltre 313mila risorse impiegate in tutta Europa. Le società italiane sono 552.«Il percorso di Élite sarà per noi un momento di forte formazione e comprensione delle dinamiche mondiali dei mercati – ha detto nell'occasione Ferdinando Prisco, amministratore delegato di Pfcmna –. Ci auguriamo che questo nostro ingresso in Élite sia un ulteriore passo verso l'internazionalizzazione della nostra società».Negli ultimi quattro anni l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 50% e prevede in futuro un incremento annuale del 35% con obiettivo 90 milioni di euro entro il 2020.