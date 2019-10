Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:08

Nella filiale Adecco di Pomigliano d’Arco, in via Locatelli, 23, il 16 e il 17 ottobre (mezza giornata) si svolgeranno le selezioni per l’assunzione di 50 tra magazzinieri e addetti all’imballaggio per Friul Intagli, multinazionale che opera nel settore legno con sede a Prata di Pordenone.L’azienda con 50 anni di storia e 2.000 dipendenti nel mondo sta vivendo un momento di grande espansione e cerca addetti all’imballaggio che si occuperanno del packaging di mobili in kit e dei loro componenti e magazzinieri possibilmente in possesso del patentino muletto che si occuperanno della movimentazione del materiale per asservimento delle linee di produzione.