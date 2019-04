Il Cda di FS Italiane ha deliberato l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari per un importo complessivo massimo di 1 miliardo e 750 milioni di euro. Lo annuncia la società in una nota. Le emissioni sono riservate agli investitori istituzionali. I proventi raccolti sul mercato dei capitali di debito saranno destinati all'acquisto di nuovi treni per il trasporto regionale e per quello a media e lunga percorrenza, di nuove locomotive per il trasporto merci e per il completamento dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità, andando a finanziare i fabbisogni per gli investimenti previsti dal Gruppo FS Italiane. Nell'ambito delle nuove emissioni obbligazionarie, FS Italiane prospetta anche nuovi green bond, che finanzieranno prevalentemente l'acquisto di nuovi treni destinati al trasporto regionale.

Martedì 16 Aprile 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 20:15

