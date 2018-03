Nuovo treno a levitazione magnetica, la Cina: «Raggiungerà mille km/h»

Martedì 27 Marzo 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 26 Marzo, 17:54

Gli scienziati cinesi stanno testando, per la prima volta al mondo, un treno a levitazione magnetica in grado di viaggiare a mille chilometri all'ora. Lo rivela l'ambasciata cinese in Italia, guidata da Li Ruiyu. Sviluppato dalla Jiaotong University, nella provincia sud-occidentale del Sichuan, il primo test è iniziato su un percorso di 45 metri a una velocità di 50 chilometri all'ora, in grado di sollevare il treno dalle rotaie di 20 millimetri e con una capacità di trasporto standard di 300 chilogrammi fino a un massimo di mille chilogrammi.Secondo il capo del team Deng Zigang, docente dell'Università di Sichuan, la capacità di carico effettiva di mille chilogrammi è la chiave principale della tecnologia.La sezione trasversale della pista è la più piccola al mondo, ha detto Deng, aggiungendo che il consumo di materiali a magneti permanenti si attesta anche su valori molto bassi grazie alla larghezza di 120 millimetri e allo spessore di 25 millimetri della pista.La tecnologia sviluppata dagli scienziati cinesi ha stupito il mondo. L'istituto nazionale degli ingegneri elettrici ed elettronici statunitensi, la più grande associazione mondiale di professionisti tecnici, ha coperto i risultati con un rapporto di due pagine.La China Aerospace Science & Industry Corporation ha affermato ad agosto che stava sviluppando un "treno volante" in grado di viaggiare fino a 4mila chilometri all'ora, dieci volte più veloce rispetto ai treni ad alta velocità che collegano Pechino e Shanghai.