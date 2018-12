Fs, selezionati i venti giovani nuovi assunti nel 2019

Venerdì 21 Dicembre 2018, 17:39

Sono venti i giovani scelti dal Gruppo FS Italiane con l’#FSRecruitingday per l’assunzione in azienda a partire dal 2019. Opportunità che in futuro, in base a ulteriori posizioni di lavoro che saranno disponibili, potrà essere estesa anche ad altri partecipanti.#FSRecruitingday è l’iniziativa di FS Italiane con la quale sono stati individuati i migliori talenti di tutta Italia laureati in ingegneria (elettrica, elettronica, meccanica, telecomunicazioni, informatica e gestionale), architettura e disegno industriale.«#FSRecruitingday – ha dichiarato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane – ha offerto ai giovani un’importante opportunità per conoscere il mondo ferroviario e la mobilità collettiva e per proporre progetti innovativi per il nostro business. È stata anche occasione per intercettare talenti capaci di generare valore e innovazione. Elementi, quest’ultimi, fondamentali e funzionali agli obiettivi del nostro Piano industriale. Piano con il quale mettiamo le persone sempre più al centro dei nostri processi industriali per fornire servizi di qualità sempre maggiore e in linea con le aspettative di chi viaggia in treno».«Per il quarto anno consecutivo – ha sottolineato Riccardo Pozzi, Direttore Centrale Risorse umane e organizzazione di FS Italiane – siamo Best Employer of Choice nella classifica delle aziende più desiderate dai neolaureati. Iniziative come l’#FSRecruitingday ci consentono di aumentare l’engagement nei loro confronti, coinvolgendoli in un’esperienza ricca di stimoli. Invito i giovani ad avere sempre la freschezza, la curiosità e la capacità di innovare, che sono le leve indispensabili per dare valore aggiunto al loro futuro lavoro».Quarantatré best performer, selezionati fra oltre 5.700 giovani, si sono sfidati a Roma, nel quartier generale di FS Italiane, attraverso test innovativi di Collaboration, Concept creativo e Making makers game. Grazie all’uso della realtà virtuale, i partecipanti hanno lavorato in situazioni in cui la capacità di gestione dello stress, del mantenimento di prestazioni ottimali e della risoluzione di problemi e criticità è stata fondamentale per raggiungere l’obiettivo. Inoltre i ragazzi hanno sostenuto colloqui con recruiter e manager del Gruppo.