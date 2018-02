Novità Coca Cola: da Marcianise arriva il nuovo tè freddo Fuzetea

Lunedì 5 Febbraio 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 19:31

Dallo stabilimento di Marcianise di Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio, arriva in Italia il nuovo tè freddo Fuzetea, con estratto di tè provenienti da fonti selezionate e sostenibili.La nuova gamma di tè freddi, che si distingue per il particolare equilibrio dato dalla fusione dell’estratto di tè, del succo di frutta e della nota di erbe, è prodotta esclusivamente a Marcianise nel formato in lattina per tutto il mercato italiano e per essere esportato verso Svizzera, Polonia, Serbia, Paesi Baltici, Grecia e Cipro.«Siamo orgogliosi che il sito produttivo di Marcianise sia centrale nel lancio di Fuzetea sul mercato Italiano», commenta Nicola Iadanza, direttore dello stabilimento di Marcianise di Coca-Cola HBC Italia, esaltando «la centralità della fabbrica campana nelle strategie aziendali».Nello stabilimento di Marcianise il nuovo Fuzetea sarà prodotto nelle varianti Limone con una nota di lemongrass e Pesca con una nota di rosa in 12 referenze.