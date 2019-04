Federalberghi: «Pasqua boom a Capri nonostante terrorismo meteorologico»

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 12:18

CAPRI - Turismo, isola azzurra a gonfie vele. "Sarà una Pasqua felice quella che si appresta a vivere l’isola di Capri nonostante il terrorismo meteorologico di alcuni siti web che ha messo a rischio il risultato atteso per le prossime settimane". Lo sottolinea il Presidente di Federalberghi Capri, Sergio Gargiulo, anticipando che l’andamento delle prenotazioni sull’isola ha ripreso un ritmo favorevole. Diversi i fattori che concorrono a rendere rosee le aspettative degli operatori turistici. “La Pasqua alta - afferma - favorisce la voglia di partire, sia perché le aspettative sono di condizioni atmosferiche favorevoli, sia perché, diversamente dagli altri anni in cui il periodo clou erano i soli giorni di Pasqua e Pasquetta, quest’anno siamo favoriti dal susseguirsi dei due ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Sarà quindi inutile fare confronti con le festività pasquali degli ultimi anni, venute a fine marzo. E’ scontato che le variazioni dei numeri degli arrivi saranno positive”. Il Presidente di Federalberghi Capri tiene a sottolineare come "a mettere a rischio la tranquillità degli operatori turistici locali e delle altre località campane, sia stato il diffondersi di previsioni nefaste sulle condizioni meteo proprio a Pasqua". Sotto accusa i siti web meteo. "Per fortuna la gente ha imparato a distinguere e soprattutto a non prendere per oro colato tutto quello che legge sul web. Le prenotazioni hanno ripreso il loro andamento ed ora restiamo in fiduciosa attesa degli ospiti della nostra isola”, conclude Gargiulo.