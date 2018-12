Da gennaio la fattura elettronica: un milione le aziende in ritardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno un milione di aziende sulle sei presenti nel Paese non sarebbe pronta a emettere fattura elettronica dal prossimo primo gennaio. Come invece obbliga il decreto fiscale per quasi tutte le transazioni commerciali. Giovedì prossimo, in piazzale Clodio, il tribunale di Roma dovrebbe esprimersi sulla richiesta di sospensione cautelare, presentata dall'associazione dei commercialisti italiani, che hanno lamentano carenze sul versante della privacy. Ma sono in pochi a credere a uno stop: vuoi perché il governo, con questo strumento vuole recuperare 1,8 miliardi dall'evasione fiscale sull'Iva (circa 36 miliardi), come dimostra la bocciatura di tutti gli emendamenti in manovra per strappare una proroga; vuoi perché nelle scorse ore l'Authority della Privacy ha limitato il perimetro dell'uso (prettamente sul versante fiscale) delle informazioni inviate all'Agenzia delle entrate, autorizzando l'archiviazione soltanto se richiesta dal contribuente.Il provvedimento parte tra non molte incognite. In primo luogo legate alla privacy. «Nonostante le mezze rassicurazioni arrivate dal Garante - dice il presidente dell'associazione commercialisti, Marco Cuchel - le transazioni dall'aziende verso l'Agenzia non sono crittografate, quindi non sono sicure. C'è poi il problema di evitare che le software house usino questi dati sensibili per rivenderli e per fare business». Tra le criticità, i limiti del portale dell'Agenzia delle entrate, al quale presentare le fatture: ha tempi di risposta lunghi, un limitato numero di parole nelle righe legate alle specifiche e non tiene in memoria le anagrafiche dei clienti.