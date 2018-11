Mercoledì 14 Novembre 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 18:41

La Germania punta sempre di più sull'intelligenza artificiale. Il governo tedesco ha annunciato che entro il 2025 investirà altri tre miliardi sull'intelligenza artificiale. È quanto ha affermato il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier.L'esecutivo tedesco è convinto che dai privati arriveranno altrettanti investimenti, così che si possa contare su 6 miliardi di risorse aggiuntive nel settore per quella data.«Noi aspiriamo chiaramente a fare in modo che la Germania sia uno dei paesi leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, nella ricerca come nelle applicazioni», ha affermato Altmaier.