Gian Marco Moratti, al funerale il mondo dell'economia, della politica e dello sport

«Era un ragazzo speciale. È una storia di 50 anni fa ed è una bella storia». Così la giornalista Lina Sotis ha ricordato Gian Marco Moratti, di cui è stata la prima moglie, arrivando nella chiesa di San Carlo ai funerali dell'imprenditore scomparso a 81 anni. Fuori dalla chiesa ci sono decine di corone di fiori mandate dai dipendenti del gruppo petrolifero Saras, di cui era presidente, dal teatro alla Scala, dall'Inter, da Roberta Armani, dal presidente dell'Inter Erick Thohir, da Pippo Baudo, per citarne solo alcune.In chiesa per la funzione i rappresentanti del mondo delle imprese, della politica e dello sport, come Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni, Lapo Elkann, Federico Ghizzoni ex ad di Unicredit, Marco Tronchetti Provera ad di Pirelli con la moglie Afef, Diana Bracco che è arrivata in lacrime, Paolo Berlusconi, il governatore lombardo, Roberto Maroni, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Gianfelice Facchetti, Marco Branca ex attaccante e dirigente dell'Inter, una delegazione della primavera nerazzurra, con l'allenatore Stefano Vecchi, Ernesto Pellegrini ex presidente Inter.