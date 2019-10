​Giochi, nei primi otto mesi entrate tributarie a 10,3 miliardi (+6,8%)

Lunedì 7 Ottobre 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei primi otto mesi del 2019 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono arrivate a 10.318 milioni di euro (+661 milioni di euro, pari a +6,8%). È quanto si legge nel rapporto del Ministero delle finanze pubblicato oggi.Considerando solo le imposte indirette, riporta Agipronews, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 10.027 milioni di euro (+656 milioni di euro, pari a +7%). Tra le singole voci, i proventi del lotto al lordo delle vincite a gennaio ad agosto 2019 sono pari a 5.185 milioni (+204 milioni, +4,1%); per gli apparecchi di gioco il totale è di 4.446 milioni (+443 milioni, +11,1%). In ripresa i proventi da altre attività di gioco, a 195 milioni (+2 milioni, +1%).