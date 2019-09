Venerdì 27 Settembre 2019, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il turismo italiano dà sempre di più il buon esempio: sta procedendo con il gioco di squadra e la sinergia di tutti gli attori coinvolti. Enit punta a rafforzare ulteriormente questa capacità di fare sistema attraverso una regia comune. Un lavoro iniziato 100 anni fa e che verrà ricordato proprio quest’anno in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Agenzia il 22 novembre. L’Italia con i suoi 429 milioni di presenze e una spesa di 41,7 milioni di euro può rappresentare un modello a cui tendere da parte di tutta la rete globale della filiera. Enit ringrazia tutti coloro che ogni giorno, ciascuno con le proprie mansioni, contribuisce a rendere eccellenti gli ingranaggi del settore con un’offerta sostenibile e di qualità». Così il presidente Enit- Agenzia Nazionale del Turismo Giorgio Palmucci in occasione della Giornata Mondiale del Turismo