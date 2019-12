Offerte personalizzate, capacità di fornire al cliente quello di cui ha bisogno, mobilità a 360 gradi. È in Campania la più grande esposizione indoor di auto del Mezzogiorno. È il risultato dell'intuizione di un giovane imprenditore, Giuseppe Farina, che a soli 27 anni, si trova a capo del Gruppo Farina presente con grandi insediamenti nel settore Automotive a Marcianise, Napoli e a Benevento. Numeri da capogiro: auto esposte su duecentomila metri quadrati di cui oltre trentamila al coperto.



Giuseppe è il figlio di Felice Farina da sempre impegnato in questo settore. Grazie anche alla collaborazione della sorella Alessia, Giuseppe Farina, ha avuto la capacità di intuire che i marchi delle auto sono importanti, ma non sono tutto. Ai clienti bisogna offrire di più, molto di più. Venditori specializzati e continuamente aggiornati, capaci di rispondere a ogni tipo di domanda sui veicoli; capacità di offrire qualsiasi tipologia di auto con offerte personalizzate alternative all'acquisto tradizionale. «La nostra - dice Giuseppe Farina - è una sfida che parte dalla solidità e dall'esperienza maturata dalla mia famiglia e guarda al futuro, alla tecnologia, alla capacità di soddisfare il cliente in tutti gli aspetti del mondo automotive».



Un'offerta ampia che abbraccia tutto lo scenario della mobilità di oggi e di domani. Auto per tutti e per tutte le esigenze. A girare nelle grandi sale espositive di Marcianise e dell'hub di via Scarfoglio a Napoli (la più grande presenza del parco automotive partenopeo) si scopre che si può andare dagli ibridi di Suzuki e Toyota, alle sportive Alfa Romeo, alle Jeep specialiste nel fuoristrada. E poi Renault con tutto il parco elettrico, il pianeta Ford, quello urbano di Opel. Quello solido di Dacia. E il lusso? È arrivato quello esclusivo offerto dai prodotti premium di Ds. Insomma una decina di marchi, con gamme complete in esposizione. Un vero e proprio polo dell'auto capace di vendere più di diecimila veicoli solo nel 2019.



Vediamo i numeri delle sedi più importanti. In provincia di Caserta il Gruppo Farina lavora su un'area complessiva di oltre 120mila metri quadrati a due passi dai più grandi centri commerciali del Sud. A via Scarfoglio a Napoli, invece si opera in 15mila metri quadrati suddivisi in due aree adiacenti. A Benevento, invece, la struttura del Gruppo Farina sorge su un'area di oltre 4mila metri quadrati con ampi show-room e aree dedicate al post vendita.



«La nostra forza - aggiunge Giuseppe Farina - è nel riuscire a calibrare l'offerta sulle esigenze del cliente. Vendita, noleggio, permute: possiamo fornire servizi moderni e personalizzati per accontentare ogni richiesta. L'ottica in cui il nostro gruppo si muove è quella del clientecentrica. Proprio per questo poniamo grande attenzione al mondo digitale e ai processi di orientamento».



Tutto questo, naturalmente, non si riferisce solo alle auto nuove. Centinaia di auto a chilometri zero, il Gruppo Farina mette anche a disposizione dei clienti uno stock di oltre mille vetture usate. E poi le officine con tecnici specializzati nei singoli marchi, enormi magazzini ricambi, la possibilità di effettuare test drive sicuri all'interno della sede. Particolarmente curato anche il settore finanziario. Nelle varie sedi del gruppo si possono espletare tutti gli atti relativi a finanziamenti o a pratiche auto di qualsiasi genere.



«Abbiamo la possibilità di offrire - sottolinea Giuseppe Farina - servizi su misura. E siamo anche i grado di consigliare al cliente, una volta ascoltate le esigenze, il prodotto più adatto a soddisfarle. Il cliente da noi deve sentirsi accudito e protetto: non a caso abbiamo realizzato anche aree con animazione per bambini. La scelta dell'auto giusta va fatta con tranquillità nei tempi necessari. Accogliamo le famiglie nella nostra famiglia, quella estesa a tutti i nostri collaboratori».



Il radicamento col territorio, naturalmente, un valore in più in cui il Gruppo Farina crede da sempre. «Farina tifa con voi» è lo slogan che accompagna le partnership più importanti a cominciare da quelle con il Calcio Napoli, con la Juve Caserta di Basket, col Benevento Calcio, con Volalto di pallavolo femminile. «Lo sport aiuta il territorio - dice Giuseppe Farina - e noi guardiamo soprattutto al territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA