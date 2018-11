Statali, nella legge di bilancio aumenti da 50 euro al mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Il primo mini-aumento, in media circa 8 euro lordi al mese, scatterà ad aprile. Da luglio, l'importo salirà a 13-14 euro. Per ora sono queste le uniche certezze che i dipendenti pubblici possono trovare sfogliando il testo della legge di Bilancio, nel quale sono contenuti gli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021. I precedenti incrementi retributivi erano scattati nei primi mesi di quest'anno, ma si riferivano - con i relativi arretrati - al periodo iniziato nel 2016: si trattava della prima tornata di contrattazione dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la prosecuzione del blocco scattato nel 2010 in nome dell'emergenza finanziaria del Paese.