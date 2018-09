Pace fiscale a rischio flop, l'incasso potrebbe calare a un miliardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 12:00

La speranza è di recuperare almeno 3 miliardi di euro. Il timore è che si scenda di gran lunga sotto il miliardo. Soltanto la prossima settimana i tecnici del ministero dell'Economia presenteranno a Giovanni Tria e al suo sottosegretario Massimo Bitonci le simulazioni definitive sugli incassi con la pace fiscale. Ma all'interno della maggioranza giallo-verde è già forte il sentore che tutto possa ridursi in un flop, e non soltanto perché non si potranno aggredire i più sostanziosi pregressi su Iva - la Ue non lo permette - e contributi previdenziali. Decisivi potrebbero essere i paletti imposti dai Cinquestelle: soglia massima della cifra da sanare a 100.000 euro; adesione aperta soltanto a chi quelle tasse non pagate le ha dichiarate e chi non è stato oggetto di accertamento e contenzioso. In attesa delle simulazioni ufficiali, i numeri che girano tra i Palazzi della politica sono comunque indicativi. Guardando soltanto alle persone fisiche e non alle aziende, sarebbero circa 11 milioni i contribuenti con un debito con il fisco entro i 100 mila euro. I quali avrebbero in media arretrati che non superano i 2-3mila euro. Sopra il tetto indicato dai grillini, ci sarebbe un altro milione di italiani che ha debito con l'Erario fino a 1.500.000 di euro. Di questi la metà è sotto il milione. Un conto è aggredire questa fascia di popolazione, un altro chi è sotto la cifra di centomila euro.