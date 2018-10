Reddito di cittadinanza, limite di 18 mesi: spunta un piano con tre requisiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Ottobre 2018, 07:00

Il reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma poterebbe scendere fino a 18 mesi, un anno e mezzo. Ieri il presidente della Commissione bilancio, il leghista Claudio Borghi, ha detto che l'assegno potrebbe essere erogato per 24 mesi ma, secondo quanto risulta, si starebbe ragionando di far scendere questa soglia fino ai 18 mesi per contenere i costi del provvedimento. Il nodo, infatti, restano le risorse. Nella nota di aggiornamento il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero sono finanziate con un fondo unico di 16 miliardi che sarà ripartito soltanto con la manovra di bilancio. Per ridurre i costi delle due misure per il 2019, l'ipotesi più accreditata è quella di farne slittare l'avvio. Il reddito di cittadinanza potrebbe essere erogato da aprile, in modo da evitare l'esborso per i primi tre mesi dell'anno che, comunque, sarebbero impiegati per riformare i Centri per l'impiego.