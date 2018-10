Manovra, ecco il piano di emergenza: solo due finestre per le pensioni a quota 100

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 07:30

Oltre alla guerra contabile, con tanto di minaccia di porre il veto al prossimo bilancio europeo, tra il governo e Bruxelles è esplosa la guerra di nervi. Tutti, da Luigi Di Maio a Matteo Salvini, passando perfino per il trattativista Giovanni Tria, dicono che l'Italia non cambierà la manovra economica bocciata dalla Commissione europea. Ma lo spread, salito ieri a 321 punti e la Borsa che continua a precipitare spaventano. Eccome.Lo dice in chiaro Tria, pronto a riconoscere che «lo spread a 320 punti non può essere sostenuto troppo a lungo», in quanto crea «un problema al sistema bancario». Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti («se ci sarà bisogno interverremo subito») e dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Tutti e tre molto attenti ai richiami del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che martedì ha invitato a rispettare «le regole di bilancio per difendere i risparmi delle famiglie».