Stime Pil, al Tesoro s'incrina l'asse con Draghi e Visco

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d'Italia, ha scelto con cura le parole. La crisi dello spread, causata dall'incertezza sulle scelte politiche del governo, con i suoi costi, ha spiegato, rischia di vanificare gli sforzi espansivi della manovra per il prossimo anno. La tesi, in sostanza è la stessa che il ministro dell'Economia Giovanni Tria, usava fino a un mese e mezzo fa con Matteo Salvini e Luigi Di Maio quando provava a convincerli che era inutile alzare l'asticella del deficit fino al 2,4% se poi i miliardi di deficit extra finivano per pagare interessi più alti sul debito.