Martedì 28 Agosto 2018, 08:00

«L'obiettivo della mia missione in Cina non è quello di cercare compratori per i titoli del debito pubblico, non abbiamo questo problema». Giovanni Tria ha voluto chiarire con forza il concetto, all'inizio del suo viaggio in Cina, con un'intervista pubblicata sul sito di Radio China International. Mentre i Btp restano sotto pressione e lo spread si mantiene intorno a quota 280, il ministro dell'Economia ha provato ad inviare un messaggio di fiducia, spiegando, nel corso di una cena in ambasciata alla quale hanno partecipato i rappresentanti della comunità d'affari italiana (tra cui Unicredit, Mps, Enel, Eni e Ansaldo Sts) che il differenziale con il Bund tedesco è destinato a scendere in contemporanea con il venir meno degli attuali segnali negativi.