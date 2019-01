Il piano anti-evasione contro i finti poveri e lavoro sommerso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

La lotta all'evasione fiscale nel 2019 riparte dai controlli mirati, incrociando le banche dati, e dalla possibilità, messa nero su bianco dal governo in un decreto ad hoc, di accedere all'anagrafe tributaria da parte della Guardia di Finanza. La Gdf avrà a disposizione una immensa mole di dati contenuti nel supercomputer dei conti correnti. Un allargamento del campo d'azione di grande portata. Non solo. Potrà anche chiedere alle Entrate i dati per valutare i comportamenti delle multinazionali che operano in Italia. Informazioni che serviranno a supportare sempre di più il contrasto alla grande elusione che, come noto, utilizza architetture e meccanismi sempre più complessi e sofisticati. Ma nel mirino, anche in vista del lancio del reddito di cittadinanza, ci sono sopratutto i finti poveri, i furbetti che potrebbero ricevere il sussidio di Stato.