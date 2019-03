Grimaldi da record: punta a 5 milioni di passeggeri nel 2019

Il gruppo Grimaldi di Napoli, tramite le sue tre compagnie di navigazione Grimaldi Lines, Minoan Lines (Grecia) e Finnlines (Finlandia), punta a movimentare complessivamente 5 milioni di passeggeri nel 2019, in crescita rispetto ai 4 milioni di passeggeri trasportati nel 2018. Ad annunciare l'obiettivo è stata la stessa Grimaldi che, intervenendo all'edizione 2019 della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) in corso a Napoli, ha poi passato in rassegna le altre novità che caratterizzano l'offerta del gruppo, «a partire - ha ricordato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - dalla nuova vita delle nostre ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che abbiamo sottoposto ad un intervento di restyling e allungamento, con il duplice obiettivo di ridurne l'impatto ambientale e renderle ancora più accoglienti». Le due navi, estese di 29 metri ciascuna (la capacità aumenta di 580 passeggeri a viaggio), saranno dotate di speciali batterie al litio che consentiranno di limitare le emissioni di CO2 durante le soste nei porti. Sul fronte dei collegamenti marittimi, la compagnia ha confermato le 25 rotte nel Mar Mediterraneo, con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco.

Venerdì 22 Marzo 2019, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA