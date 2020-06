Gualtieri: «Taglio del cuneo fiscale, aumento in busta paga per 14 milioni di lavoratori»

L'annuncio del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri riguarda 14 milioni di lavoratori: «Arriva il taglio del cuneo fiscale, benefici in busta paga per 14 milioni di lavoratori». «Non si può fare tutto, stiamo facendo tanto» anche se non abbiano «lo spazio fiscale della Germania che le permette di prendere misure più impegnative»: il governo Conte «ha scelto di non utilizzare la misura sul cuneo fiscale fatta nell'ultima Legge di Bilancio e che tra pochi giorni entrerà in vigore, con un aumento delle buste paga per circa 14 milioni di lavoratori per effetto di una giusta misura del governo che sostiene il reddito dei lavoratori e la domanda aggregata», dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in un colloquio online con il Festival dell'Economia di Trento.

Gualtieri: «Incentivi su contributi e contratti a termine». Il governo deve «valutare se introdurre incentivi a riprendere a lavorare, magari collegati a vincoli di non licenziamento, sul versante contributivo». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sottolineando che «stiamo ragionando su ipotesi, ma aiutare questo processo accompagnandolo con meccanismi di sostegno sul piano contributivo collegati a vincoli di non licenziamento per chi ne beneficia potrebbe essere uno strumento da utilizzare». Altra ipotesi che «credo vada esplorata anche in questa fase di conversione» del Dl rilancio, ha detto, è «estendere ulteriormente» il regime temporaneo che ha tolto l'obbligo di causale per il rinnovo dei contratti a termine.

Gualtieri: «Allo studio estensione scadenza moratorie». «Valuteremo sulla scadenza a settembre della moratoria sui prestiti, se sarà necessaria una rimodulazione di questa scadenza». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a un panel virtuale del Festival dell'Economia.



